Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

СК: задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на Буденновск

Жителя Дагестана Казбека Анасова задержали за нападение на Буденновск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Анасова задержали сотрудники СКР, МВД и ФСБ. Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и расправе. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины. Расследование дела продолжается.

14 июня 1995 года Анасов вместе с боевиками, вооруженными автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напал на жителей Буденновска. Их жертвами стали 129 человек, еще 317 получили ранения. В заложниках оказались 1586 горожан.

Ранее 3 июня 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы Хамзата Зоева и обвинили в вооруженном нападении на Буденновск.