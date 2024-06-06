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15:49, 6 июня 2024Культура

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание в соцсетях

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание в соцсетях и поблагодарила всех, кто поддерживал актрису, когда она боролась с болезнью. Соответствующая публикация появилась на странице артистки во «ВКонтакте».

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами», — говорится в сообщении.

В публикации родные звезды поделились тем, как люди «из разных уголков мира» поддерживали ее. Так, однажды девушка привезла для актрисы помогающий при онкологии фрукт из Папуа — Новой Гвинеи. «Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей», — добавили близкие Заворотнюк.

Ранее адвокат Елена Калиничева заявила, что имущество Анастасии Заворотнюк придется делить на приобретенное до и после заключения брака с фигуристом Петром Чернышевым.

30 мая родные артистки сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.

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