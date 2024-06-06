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18:34, 6 июня 2024Бывший СССР

Сырский заявил о сокращении подразделений Генштаба ВСУ

Главком Сырский заявил о сокращении подразделений Генштаба ВСУ

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о намерении оптимизировать штатную структуру подразделений Генерального штаба, уменьшив их численность и убрав «несвойственные функции». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, задача состоит в том, чтобы сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.

«Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий», — заявил Сырский.

Главком сообщил, что сейчас, помимо прочего, осуществляется формирование сил беспилотных систем ВСУ.

Ранее Сырский назвал самые тяжелые для ВСУ направления в Донецкой народной республике (ДНР): кураховское и покровское. До этого главком указал на сложную обстановку в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра в ДНР.

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      Анастасия Яланская
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