Тарпищев назвал имена российских теннисистов-участников Олимпиады-2024

Тарпищев заявил, что Медведев и Андреева выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имена представителей страны, которые выступят на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По словам функционера, у мужчин путевку на Игры получат Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин на турнире выступят Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Тарпищев подчеркнул, что состав будет таким, если всех россиян допустят до турнира.

Ранее Тарпищев заявил, что после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» Андреева должна стать четвертой ракеткой России. «Это значит, что она попадает на Олимпиаду», — резюмировал он.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В теннисном турнире смогут выступить не более четырех спортсменов от страны в каждом разряде. Претенденты будут определяться по рейтингам, окончательное решение по российским участникам соревнований примет Международный олимпийский комитет (МОК).