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20:26, 6 июня 2024Интернет и СМИ

В прямом эфире телеканала случайно показали голую женскую грудь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую женскую грудь в прямом эфире. Об этом пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел во время трансляции матча женской волейбольной Лиги наций между Турцией и США 2 июня. Турецкая болельщица в красном топе обрадовалась победе сборной своей страны и начала прыгать на трибуне. В какой-то момент ее грудь случайно оголилась. Этот эпизод был показан в замедленном режиме на канале.

Позднее TRT Spor извинился за произошедшее и уточнил, что съемку матча вела американская компания, поэтому канал никак не мог вмешаться в то, что транслировалось на экране. «Откровенные кадры, которые противоречат нашей политике, принадлежат американской телекомпании. Мы уже сообщили ей о нашем недовольстве этой ситуацией», — заявили они.

Ранее сообщалось о том, что ведущий австралийского телеканала Channel Nine Карл Стефанович решил в прямом эфире поиздеваться над коллегой и возмутил пользователей сети. Руководство канала призвали найти замену журналисту.

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      Олег Давыдов
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