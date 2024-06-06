В прямом эфире телеканала случайно показали голую женскую грудь

Турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую женскую грудь в прямом эфире. Об этом пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел во время трансляции матча женской волейбольной Лиги наций между Турцией и США 2 июня. Турецкая болельщица в красном топе обрадовалась победе сборной своей страны и начала прыгать на трибуне. В какой-то момент ее грудь случайно оголилась. Этот эпизод был показан в замедленном режиме на канале.

Позднее TRT Spor извинился за произошедшее и уточнил, что съемку матча вела американская компания, поэтому канал никак не мог вмешаться в то, что транслировалось на экране. «Откровенные кадры, которые противоречат нашей политике, принадлежат американской телекомпании. Мы уже сообщили ей о нашем недовольстве этой ситуацией», — заявили они.

Ранее сообщалось о том, что ведущий австралийского телеканала Channel Nine Карл Стефанович решил в прямом эфире поиздеваться над коллегой и возмутил пользователей сети. Руководство канала призвали найти замену журналисту.