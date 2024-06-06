ВСУ выпустили по России 19 беспилотников и противокорабельную ракету «Нептун»

МО: силы ПВО сбили 19 дронов и ракету «Нептун» над тремя регионами России

В ночь на четверг, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России 19 беспилотников и противокорабельную ракету «Нептун». Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью. В свою очередь, над Ростовской областью удалось сбить противокорабельную ракету «Нептун».

Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей в ведомстве не привели.

В ночь на 6 июня стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области, который загорелся в результате атаки ВСУ. Его уже потушили, огонь попал на видео. Кроме того, в ту же ночь беспилотник атаковал нефтезавод в Белгородской области. О пострадавших в обоих случаях не сообщалось.