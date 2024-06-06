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04:05, 6 июня 2024Мир

В МИД назвали запоздалым признание Палестины западными странами

Замглавы МИД Богданов: на Западе сильно запоздали с признанием Палестины

Фото: Johan Nilsson / TT / Reuters

Западные страны сильно запоздали с признанием Палестины, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова передает ТАСС.

Вместе с этим он назвал это шагами в правильном направлении. Дипломат напомнил, что еще СССР признал палестинское государство.

«Когда мы признавали Палестину, это была не просто декларация, это были конкретные политико-дипломатические шаги. У них есть посольство в Москве, у нас есть представительство в Рамалле», — отметил Богданов.

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия признали независимость Палестины. Признать государство в ближайшее время также намерены такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.

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      Сергей Грехов
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