В МИД назвали запоздалым признание Палестины западными странами

Замглавы МИД Богданов: на Западе сильно запоздали с признанием Палестины

Западные страны сильно запоздали с признанием Палестины, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова передает ТАСС.

Вместе с этим он назвал это шагами в правильном направлении. Дипломат напомнил, что еще СССР признал палестинское государство.

«Когда мы признавали Палестину, это была не просто декларация, это были конкретные политико-дипломатические шаги. У них есть посольство в Москве, у нас есть представительство в Рамалле», — отметил Богданов.

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия признали независимость Палестины. Признать государство в ближайшее время также намерены такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.