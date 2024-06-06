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17:22, 6 июня 2024Экономика

В России выступили за дальнейший ввоз товаров без разрешения правообладателей

Алиханов: Минпромторг выступает за продление параллельного импорта на 2025 год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минпромторг выступает за продление программы параллельного импорта на 2025 год. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ведомства Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, условие, при котором Минпромторг поддерживает механизм параллельного импорта, — дальнейшее сокращение перечня товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателей.

«Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение», — пояснил Алиханов.

Уже в 2024 году из списка параллельного импорта могут исключить порядка 600 позиций, отметил глава Минпромторга. При этом в феврале ведомство расширило перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ. В него внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna, а также ряд наименований косметики, парфюмерии и одежды.

Программа параллельного импорта работает в России с июня 2022 года. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

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      Вячеслав Агапов
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