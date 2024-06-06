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19:33, 6 июня 2024Мир

В США предрекли месть России за удары по ее территории

Экс-разведчик Шаффер: США дали России шанс отомстить за удары по ее территории

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Своим разрешением Украине наносить удары по территории России США дали Москве шанс отомстить с помощью ответной атаки. Такое развитие событий предрек бывший разведчик США Тони Шаффер на YouTube-канале Judging Freedom.

«После того как США открыли Украине дверь для нападения на цели внутри России, я думаю, что это также откроет дверь для русских, чтобы они могли нанести ответный удар», — заявил экс-разведчик.

Шаффер отметил, что президент России Владимир Путин умеет взвешенно отвечать на провокации со стороны Запада. По словам бывшего разведчика, российский лидер четко обозначает свои красные линии.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на сенатора и чиновника США сообщило, что украинские войска уже наносят удары по России оружием Запада, в том числе американским.

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      Елизавета Мытарева
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