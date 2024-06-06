В ВСУ назвали одно из самых горячих направлений на фронте

В ВСУ назвали покровское направление в ДНР самым горячим на фронте

Покровское направление на территории Донецкой народной республики является одним из самых горячих мест на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин, передает «РБК-Украина».

«Основные усилия российских войск сосредотачиваются на том, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово», — заявил Волошин.

По его словам, ВС России стараются установить контроль над Покровском и важной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассой на Константиновку.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. По его словам, российские войска заметили проблемы ВСУ и быстро перебросили необходимое количество ресурсов, «чтобы нарастить там усилия». Кривонос призвал военное руководство украинской армии сделать из этих ошибок правильные выводы.