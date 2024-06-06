Обвиняемая в экстремизме «ведьма» Алена Полынь частично признала вину в суде

Участница известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алена Полынь (настоящее имя Елена Суликова) частично признала вину. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ивантеевском суде Подмосковья проходит рассмотрение ходатайства об аресте «ведьмы». «Я помогаю СВО, частично признаю вину», — заявила она. Судья не дала женщине договорить, уточнив, что в данный момент ее признание или непризнание вины не исследуется.

Звезда известного проекта проходит обвиняемой по статьям 282 («Экстремизм») и 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

О задержании женщины стало известно 4 июня. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Полынь, называющая себя ведьмой, продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих.