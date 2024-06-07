Африканский лидер на ПМЭФ заявил о неприемлемости доминирования Запада

Президент Зимбабве Мнангагва: доминирование Запада и изоляция Юга неприемлемы

Мировой геополитический порядок с доминированием Запада и изоляцией Юга неприемлем. Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие», — отметил лидер африканской страны.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении о всеобъемлющем партнерстве двух стран, опубликованном на сайте Кремля, призвали поддерживать теплую атмосферу в отношениях со странами африканского континента. Стороны договорились продолжать укреплять контакты и координацию по африканской проблематике

