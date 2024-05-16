Россия и Китай призвали к сотрудничеству с Африкой
Россия и Китай призвали поддерживать благоприятную атмосферу в отношениях с Африкой. Об этом сообщается в совместном заявлении о всеобъемлющем партнерстве двух стран, опубликованном на сайте Кремля.
«Стороны призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой, для чего продолжат укреплять контакты и координацию по африканской проблематике, вносить свой вклад и поддерживать усилия стран Африки по разрешению проблем африканскими методами», — утверждается в заявлении.
16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия по итогам переговоров, прошедших в Пекине.
Документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.