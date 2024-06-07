«АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

«АвтоВАЗ»: Lada могут стать электрическими при наличии спроса

Автомобили Lada могут начать оснащать электрическими силовыми установками, допустили в «АвтоВАЗе». Об этом сообщает «Газета.Ru». На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Максим Соколов уточнил, что это станет возможным при наличии спроса.

«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд», — прокомментировал он. Однако производство зависит от ситуации на рынке и развития инфраструктуры.

Ранее во время ПМЭФ был представлен прототип электрической версии Niva. Машина построена на базе бензиновой модели Travel. Новинка будет иметь запас хода 175 километров и емкость батареи 34 киловатта. В автомобиле установлены две литий-никелевые батареи — одна в багажнике и одна под задним рядом сидений.

Полная зарядка автомобиля от обычной бытовой розетки займет 12 часов. Цены пока не называли.