Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 7 июня 2024Экономика

«АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

«АвтоВАЗ»: Lada могут стать электрическими при наличии спроса

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Автомобили Lada могут начать оснащать электрическими силовыми установками, допустили в «АвтоВАЗе». Об этом сообщает «Газета.Ru». На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Максим Соколов уточнил, что это станет возможным при наличии спроса.

«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд», — прокомментировал он. Однако производство зависит от ситуации на рынке и развития инфраструктуры.

Ранее во время ПМЭФ был представлен прототип электрической версии Niva. Машина построена на базе бензиновой модели Travel. Новинка будет иметь запас хода 175 километров и емкость батареи 34 киловатта. В автомобиле установлены две литий-никелевые батареи — одна в багажнике и одна под задним рядом сидений.

Полная зарядка автомобиля от обычной бытовой розетки займет 12 часов. Цены пока не называли.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Попов предоставил изобличающие показания на других участников хищения

      Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова

      Акулу стошнило ехидной на глазах у ученых

      Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках постельных сцен с Дитковските

      СК потребовал арестовать собиравшего в Москве военные данные о России француза

      Нехватку работников в России оценили

      Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

      Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о росте цен фразой «чья бы корова мычала»

      ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Тюмени

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше