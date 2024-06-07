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05:31, 7 июня 2024Бывший СССР

Балицкий заявил о давно перешедшем «красные линии» Западе

Балицкий сообщил, что Запад давно перешел «красные линии» в противостоянии с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Западные страны давно перешли «красные линии» в противостоянии с Россией. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это все разговоры для тех, кто любит пообщаться на эту тему. Никаких "красных линий" уже давно нет», — заявил он. По словам губернатора, поставляемые украинским войскам ракеты «запускаются конкретно западными специалистами».

Как утверждает Балицкий, коллективный Запад с самого начала занял позицию, что будет применять все имеющиеся ресурсы против РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пока не определено. Сенатор Алексей Пушков назвал французского лидера «одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией».

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      Маргарита Пименова
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