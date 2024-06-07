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01:21, 7 июня 2024Россия

Пушков оценил решение Франции передать Украине истребители Mirage

Пушков: Макрон является поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон является «одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией», заявил сенатор Алексей Пушков, оценивая решение Парижа передать Киеву истребители Mirage 2000-5 и начать обучение украинских военнослужащих. В своем Telegram-канале Пушков также обвинил французского лидера в безответственности.

«Макрон жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией, хотя он — один из тех, кто уже внес наибольший вклад в нее со стороны Запада, а намерен внести еще больший», — подчеркнул сенатор.

Ранее Макрон объявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Он добавил, что точное количество самолетов, которые поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пока не определено. Кроме того, Франция намерена подготовить 4,5 тысячи украинских бойцов, а затем экипировать и оснастить их боеприпасами и оружием, необходимыми «для защиты их собственной территории».

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      Маргарита Пименова
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