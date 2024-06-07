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00:05, 7 июня 2024Бывший СССР

4,5 тысячи бойцов и истребители Mirage 2000. Что еще пообещал Украине президент Франции?

Макрон: Франция намерена подготовить бригаду ВСУ из 4,5 тысячи бойцов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Marko Djurica / Reiters

Париж планирует подготовить 4,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что украинских военных экипируют и оснастят боеприпасами и оружием, необходимыми «для защиты их собственной территории».

Также Макрон отметил, что не считает фактором эскалации конфликта отправку в западные области Украины французских инструкторов. Глава Пятой республики отметил, что запрос на иностранных специалистов исходит от Киева.

Макрон пообещал Украине современные истребители

Французский лидер пообещал, что передаст Украине многоцелевые истребители Mirage («Мираж») 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в ВСУ, пока не определено. Также не объявлена дата поставки.

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Макрон добавил, что с 7 июня во Франции стартует программа подготовки украинских пилотов. После окончания курса Париж обеспечит поставки самолетов. При этом, по словам Макрона, обычно обучение занимает пять-шесть месяцев.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал особенности этих истребителей.

Это истребитель четвертого поколения, основной боевой самолет Франции. Они сверхзвуковые, это один из ведущих истребителей армии НАТО

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

«Сможет ли Украина их эксплуатировать? Я очень сомневаюсь. Дело в том, что Mirage — это чистейшей воды французский истребитель, подготовка на который очень сложная. Она осуществляется в летных школах именно Франции, срок подготовки летчиков — до пяти-шести лет. Базирование этого типа истребителей требует особой авиационной сети — это станции целеуказания, станции навигации и особенно станции обслуживания. Ничего подобного на Украине нет. Сколько Франция может дать таких истребителей Украине? Не более 12. Для 12 разворачивать многомиллиардные системы обслуживания и снабжения — это глупость, на которую французы вряд ли пойдут», — объяснил он.

Военный эксперт Алексей Леонков также усомнился в эффективности использования «Миражей» на Украине. «Истребитель Mirage 2000 слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов», — сказал он. Аналитик согласился с тем, что проблема заключается в сложности обучения украинских пилотов.

Макрон разрешил ВСУ обстреливать Россию французскими ракетами

Президент Франции разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. Он уточнил, что ВСУ могут обстреливать территории, с которых запускаются российские ракеты. При этом, уточнил Макрон, Париж запрещает удары по мирным жителям.

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2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет SCALP для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.

В мае выяснилось, что Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации. По данным RFI, правительство Франции приняло решение передать Украине военную технику с истекающим сроком эксплуатации, которая хранилась в специальных «коконах». Ракеты, часть из которых находилась в разобранном состоянии, посчитали пригодными к использованию. Изначально эта партия SCALP подлежала уничтожению, однако власти страны решили восстановить технику и передать ее Киеву, чтобы таким образом сохранить собственный стратегический арсенал. «Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в "коконах", в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — отметил источник.

В марте жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP из ее огорода. 40-летняя россиянка рассказала, что устройство упало на участок во время одной из атак со стороны Украины и врылось в землю на несколько метров. По словам женщины, в результате инцидента тогда никто не пострадал. В надежде избавиться от устройства, она обратилась во французское посольство, но сотрудники дипмиссии с ней на связь не вышли.

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      Марина Совина
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