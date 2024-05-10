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12:15, 10 мая 2024Бывший СССР

Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты

Франция передала Украине просроченные ракеты, подлежащие утилизации

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации. Об этом сообщает RFI.

По данным издания, правительство Франции приняло решение передать Украине военную технику с истекающим сроком эксплуатации, которая хранилась в специальных «коконах». Ракеты, часть из которых находилась в разобранном состоянии, посчитали пригодными к использованию. Изначально эта партия SCALP подлежала уничтожению, однако власти страны решили восстановить технику и передать ее Киеву, чтобы таким образом сохранить собственный стратегический арсенал.

«Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в "коконах", в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — отметил источник.

Операция по восстановлению боеприпасов заняла три месяца и была профинансирована бюджетным фондом помощи Украине, стоимость ремонта ракет составила четверть от цены новых SCALP. После восстановления боеприпасы ускоренно протестировали и направили Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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