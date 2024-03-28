Россиянка потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода

Mash: крымчанка потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

40-летняя россиянка в беседе с изданием отметила, что устройство упало на участок во время одной из атак со стороны Украины. По словам женщины, в результате инцидента тогда никто не пострадал.

Она вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения. Снаряд вошел на несколько метров в землю.

Теперь жительница полуострова хочет избавиться от устройства, с этой целью она обратилась во французское посольство. Пока сотрудники с ней на связь не выходили.

Ранее сообщалось, что летевший к Москве украинский дрон нашли в Калужской области. После обнаружения беспилотника на той же трассе заметили еще один аппарат. Предполагалось, что этот дрон направлялся в сторону Брянска.