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14:54, 28 марта 2024Россия

Россиянка потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода

Mash: крымчанка потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода

Фото: Rept0n1x / Wikimedia Commons

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

40-летняя россиянка в беседе с изданием отметила, что устройство упало на участок во время одной из атак со стороны Украины. По словам женщины, в результате инцидента тогда никто не пострадал.

Она вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения. Снаряд вошел на несколько метров в землю.

Теперь жительница полуострова хочет избавиться от устройства, с этой целью она обратилась во французское посольство. Пока сотрудники с ней на связь не выходили.

Ранее сообщалось, что летевший к Москве украинский дрон нашли в Калужской области. После обнаружения беспилотника на той же трассе заметили еще один аппарат. Предполагалось, что этот дрон направлялся в сторону Брянска.

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      Сергей Истомин
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