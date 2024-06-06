Франция решила обучить и вооружить более четырех тысяч украинских военных

Макрон: Франция планирует обучить 4,5 тысячи украинских солдат

Франция планирует обучить 4,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент страны Эммануэль Макрон. В интервью TF1 он указал, что украинских солдат оснастят боеприпасами и оружием, необходимыми «для защиты их собственной территории».

Помимо этого, Макрон сообщил, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Точное количество самолетов, которые поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пока не определено.

Ранее президент Франции заявил, что Москве не стоит разбрасываться угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он отметил, что ядерное оружие является инструментом безопасности, а не дестабилизации или угрозы.