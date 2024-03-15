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02:04, 15 марта 2024Мир

Макрон ответил на слова Путина о ядерном оружии

Макрон: разбрасываться угрозами о возможном применении ядерного оружия неуместно

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Москве не стоит разбрасываться угрозами о возможном применении ядерного оружия. Такое заявление он сделал в интервью TF1.

По его мнению, использовать ядерную армию как угрозу безответственно. Французский лидер подчеркнул, что ядерное оружие является инструментом безопасности, а не дестабилизации или угрозы.

Макрон также отметил, что у Парижа также есть ядерный арсенал и это является гарантией безопасности для граждан страны. «Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации», — сказал он, добавив, что когда речь заходит о ядерном оружии «много слов не нужно». По его словам, он уже несколько месяцев не разговаривал с российским коллегой. При этом он подчеркнул, что такой диалог был, «когда это было необходимо».

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. До этого он сообщал, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

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      Марина Совина
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