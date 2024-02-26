Названы особенности запрошенных Украиной у Франции самолетов Mirage

Полковник Матвийчук назвал ведущим в НАТО запрошенный Украиной самолет Mirage

Запрошенные Украиной у Франции самолеты Mirage 2000 можно назвать одними из ведущих в армии НАТО, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этих истребителей, а также оценил сроки подготовки украинских пилотов.

Это истребитель четвертого поколения, основной боевой самолет Франции. Они сверхзвуковые, это один из ведущих истребителей армии НАТО Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«Сможет ли Украина их эксплуатировать? Я очень сомневаюсь. Дело в том, что Mirage — это чистейшей воды французский истребитель, подготовка на который очень сложная. Она осуществляется в летных школах именно Франции, срок подготовки летчиков — до пяти-шести лет. Базирование этого типа истребителей требует особой авиационной сети — это станции целеуказания, станции навигации и особенно станции обслуживания. Ничего подобного на Украине нет. Сколько Франция может дать таких истребителей Украине? Не более 12. Для 12 разворачивать многомиллиардные системы обслуживания и снабжения — это глупость, на которую французы вряд ли пойдут», — объяснил он.

26 февраля президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage 2000. Других подробностей он не привел.

В начале февраля Forbes писал, что Франция рассматривает возможность передать Украине около 20 истребителей. При этом в сентябре спикер ВВС Украины Юрий Игнат назвал Mirage 2000 устаревшей моделью, которая не нужна украинской армии.

