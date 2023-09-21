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16:53, 21 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ назвали бесполезными французские истребители Mirage

Спикер ВС ВСУ Игнат назвал бесполезными французские истребители Mirage
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французские истребители Mirage не нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку в бою они будут бесполезными. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат на брифинге для портала Ukrinform.

«Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз», — сказал Игнат. Он назвал эту модель истребителей устаревшей и отметил, что в Европе есть гораздо лучшие самолеты.

Точно так же военный оценил американский штурмовик A-10, который российская система противовоздушной обороны (ПВО) «просто уничтожит».

«Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно выключают электронику в самолетах ВСУ. Из-за этого украинские экипажи вынуждены отказываться от выполнения задач и возвращаться на базу.

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    Алевтина Запольская
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