Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 20 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе пилотов ВСУ от выполнения задач из-за работы РЭБ

РИА Новости: российские РЭБ отключают электронику в самолетах ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно выключают электронику в самолетах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости информированный источник.

В частности, комплекс РЭБ «Красуха» способен полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. Из-за этого экипажи боевых самолетов ВСУ вынуждены отказываться от выполнения задач и возвращаться на базу. При этом собеседник агентства подчеркнул, что украинским пилотам приходится возвращаться по наземным ориентирам, поскольку навигация «падает».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона сообщил, что российские РЭБ могут вызывать сбои в работе бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые используют ВСУ. Отмечалось, что высокоточные планирующие бомбы столкнулись с проблемами с сигналом GPS.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

    В Турции рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций

    Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

    Показан возможный механизм появления жизни на ранней Земле

    Стало известно об отказе пилотов ВСУ от выполнения задач из-за работы РЭБ

    Гусь на поводке на улице в Москве попал на видео и умилил пользователей сети

    В США задумались о вынужденной капитуляции Украины

    Стало известно о закреплении российских бойцов на окраине Клещеевки

    Дочь Джонни Деппа прогулялась по улицам в прозрачном кардигане на голое тело

    В Польше предупредили Украину о возможном прекращении помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости