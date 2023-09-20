Стало известно об отказе пилотов ВСУ от выполнения задач из-за работы РЭБ

РИА Новости: российские РЭБ отключают электронику в самолетах ВСУ

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно выключают электронику в самолетах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости информированный источник.

В частности, комплекс РЭБ «Красуха» способен полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. Из-за этого экипажи боевых самолетов ВСУ вынуждены отказываться от выполнения задач и возвращаться на базу. При этом собеседник агентства подчеркнул, что украинским пилотам приходится возвращаться по наземным ориентирам, поскольку навигация «падает».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона сообщил, что российские РЭБ могут вызывать сбои в работе бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые используют ВСУ. Отмечалось, что высокоточные планирующие бомбы столкнулись с проблемами с сигналом GPS.