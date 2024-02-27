В России усомнились в эффективности французских «Миражей»

Леонков назвал слабыми истребителями французские Mirage, которые захотел Киев

Французские многоцелевые истребители Mirage («Мираж»), которые захотел получить Киев, не помогут Украине. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru усомнился в эффективности самолетов и назвал их слабыми.

«Истребитель Mirage 2000 слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Другая проблема заключается в том, что украинских пилотов необходимо обучить ими пользоваться», — сказал он.

Эксперт напомнил, что ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что на Украине нет достаточного количества летчиков для обучения на истребителях F-16. Леонков предположил, что для французских Mirage у Киева также нет пилотов.

Однодвигательный истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000 совершил первый полет в 1978 году, а производство «Миражей» продолжалось до 2007 года. Модификации самолета могут нести крылатые ракеты SCALP, ракеты класса «воздух-воздух» и управляемые бомбы.

Ранее в феврале издание Forbes писало, что Украина обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage. В публикации предположили, что Киев хочет получить Mirage 2000D. Всего построено 86 самолетов этой модификации.