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00:41, 27 февраля 2024Наука и техника

В России усомнились в эффективности французских «Миражей»

Леонков назвал слабыми истребителями французские Mirage, которые захотел Киев

Фото: I-Hwa Cheng / Reuters

Французские многоцелевые истребители Mirage («Мираж»), которые захотел получить Киев, не помогут Украине. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru усомнился в эффективности самолетов и назвал их слабыми.

«Истребитель Mirage 2000 слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Другая проблема заключается в том, что украинских пилотов необходимо обучить ими пользоваться», — сказал он.

Эксперт напомнил, что ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что на Украине нет достаточного количества летчиков для обучения на истребителях F-16. Леонков предположил, что для французских Mirage у Киева также нет пилотов.

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Однодвигательный истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000 совершил первый полет в 1978 году, а производство «Миражей» продолжалось до 2007 года. Модификации самолета могут нести крылатые ракеты SCALP, ракеты класса «воздух-воздух» и управляемые бомбы.

Ранее в феврале издание Forbes писало, что Украина обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage. В публикации предположили, что Киев хочет получить Mirage 2000D. Всего построено 86 самолетов этой модификации.

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      Даниил Иринин
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