Экс-главе красноярского транспортного управления запросили 12 лет колонии

Прокурор запросил 12 лет экс-главе красноярского транспортного управления

В Центральном районном суде Красноярска прокурор запросил 12 лет колонии бывшему главе Краевого транспортного управления Константину Мандорову по делу о метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мандоров обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышении должностных полномочий») и части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Гособвинитель попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере пяти миллионов рублей в пользу федерального бюджета, оштрафовать его на десять миллионов рублей и лишить права четыре года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

По этому делу также проходит бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Ему запросили шесть лет колонии.

В конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями. А в 2020 году Мандоров получил пять миллионов от субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и дальнейшее покровительство при исполнении этого контракта.