Москва захотела от Еревана список якобы погибших в Буче граждан

Захарова призвала Ереван предоставить список якобы погибших в Буче граждан

Москва призвала Ереван предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — отметила дипломат.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва на протяжении двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, соответствующие данные в том числе не предоставляет Организация Объединенных Наций (ООН).

Весной 2022 года власти Украины, а также ряд иностранных средств массовой информации опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. На обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил (ВС) России в Минобороны РФ заявили, что это провокация.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал вседозволенность для Украины. По его словам, иллюстрацией этого является непредоставление списка имен жертв в Буче.