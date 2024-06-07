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14:38, 7 июня 2024Бывший СССР

Москва захотела от Еревана список якобы погибших в Буче граждан

Захарова призвала Ереван предоставить список якобы погибших в Буче граждан
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва призвала Ереван предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — отметила дипломат.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва на протяжении двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, соответствующие данные в том числе не предоставляет Организация Объединенных Наций (ООН).

Весной 2022 года власти Украины, а также ряд иностранных средств массовой информации опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. На обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил (ВС) России в Минобороны РФ заявили, что это провокация.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал вседозволенность для Украины. По его словам, иллюстрацией этого является непредоставление списка имен жертв в Буче.

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      Екатерина Грищенко
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