Лавров: пример Бучи показывает вседозволенность для Украины

Непредоставление Украиной списка имен жертв в Буче показывает вседозволенность для страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Лавров подчеркнул, что российские дипломаты и он лично неоднократно просили в ходе заседаний Совета безопасности ООН предоставить список жертв событий в Буче. Министр также отметил, что напрямую обращался к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой оказать давление на украинские власти по данному вопросу.

«Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевскому режиму дозволено все, и он активно пользуется этой вседозволенностью при потакании своих покровителей», — заявил глава МИД России. По его словам, никто ничего не делает для оказания давления на Киев.

Ранее Лавров заявил, что Украине нечего сообщить ООН о соблюдении прав человека, поэтому страна уклоняется от отчетов. Он прокомментировал перенос отчета о соблюдении прав человека для Украины с 2023 года на 2027 год.