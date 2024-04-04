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11:59, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил об уклонении Украины от соблюдения прав человека

Лавров: Украине нечего сообщить ООН о соблюдении прав человека

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Украине нечего сообщить ООН о соблюдении прав человека, поэтому страна уклоняется от отчетов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Лавров прокомментировал перенос отчета о соблюдении прав человека для Украины с 2023 года на 2027 год. Он подчеркнул, что Киев дискредитировал глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека под эгидой ООН. Дипломат отметил, что проверке по принципу ротации подлежат все страны-члены организации без исключения.

«Отчитаться о том, как украинцы соблюдают права человека, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации, они не хотят, потому что знают: доложить им нечего», — заявил министр. Он добавил, что до недавнего времени ни одно государство не уклонялось от отчетов по данному вопросу.

Ранее Лавров заявил о превращении Украины в откровенно террористическое государство. Он подчеркнул, что Украина использовала аргументы о якобы терроризме в стране как повод для оправдания своих действий с 2014 года.

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      Алевтина Запольская
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