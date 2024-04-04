Лавров заявил о превращении Украины в террористическое государство

Лавров: Украина стала откровенно террористическим государством

Украина стала откровенно террористическим государством, страна уже 10 лет терроризирует жителей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров выступил с заявлением в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий по Украине. Он подчеркнул, что Украина использовала аргументы о якобы терроризме в стране как повод для оправдания своих действий с 2014 года.

«Сама Украина стала откровенно террористическим государством. Десять лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами», — заявил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении обратиться в международные суды после направления Украине ноты по антитеррору. Она добавила, что сейчас ведется подготовка необходимой документации.