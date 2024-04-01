В МИД России заявили о намерении обратиться в международные суды

Захарова: МИД РФ обратится в международные суды после ноты Киеву по антитеррору

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что страна намерена обратиться в международные суды после направления Украине ноты по антитеррору. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции», — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что сейчас ведется подготовка необходимой документации для прохождения соответствующих процедур.

31 марта Россия передала Украине ноту с требованием по антитеррору. Как уточнили в ведомстве, российские дипломаты использовали налаженный канал связи и передали Киеву ноту через Белоруссию.