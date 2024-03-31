МИД РФ: Россия через Минск передала Украине ноту с требованием по антитеррору

Россия передала Украине ноту с требованием по антитеррору, сообщило Министерство иностранных дел РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, российские дипломаты использовали налаженный канал связи и передали Киеву ноту через Белоруссию. В обращении Москвы содержится требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам на территории РФ лиц.

«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — подчеркнули в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что Запад пытается убедить всех в непричастности Украины. По его словам, западные страны возлагают вину на «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), говоря о том, что больше никого не надо подозревать, в первую очередь Киев.