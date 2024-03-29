Лавров оценил международную реакцию на теракт в «Крокусе»

Лавров: Запад пытается убедить в непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что Запад пытается убедить всех в непричастности Украины. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, западные страны возлагают вину на «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), говоря о том, что больше никого не надо подозревать, в первую очередь Киев.

«Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что окончательных выводов Россия не делает до полного завершения расследования, следствие работает над фактами, вскрывает новые обстоятельства. Однако нельзя исключать очевидные версии, в первую очередь то, что исполнители теракта бежали на Украину, когда их задержали.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство».