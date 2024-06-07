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22:48, 7 июня 2024Мир

Неизвестный напал на премьер-министра Дании

Ritzau: неизвестный напал на премьер-министра Дании Фредериксен в Копенгагене

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Ritzau.

Отмечается, что мужчина подошел к политику и ударил ее. Полиция задержала злоумышленника. Сама Фредериксен и правоохранители не комментируют инцидент.

В правительственной канцелярии отметили, что премьер-министр «шокирована случившимся». Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

До того министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние здоровья премьера улучшается и он идет на поправку. По его словам, Фицо уже находится на домашнем лечении и проходит курс реабилитации.

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      Евгений Силаев
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