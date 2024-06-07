Объяснен выбор автора статьи о ядерном ударе модератором сессии ПМЭФ с Путиным

Песков призвал не оценивать личность Караганова по его статье о ядерном ударе

Личность политолога Сергея Караганова, выбранного в качестве модератора сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина, не стоит оценивать по его статье «Тяжкое, но необходимое решение» о превентивном ядерном ударе. К этому призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, статья Караганова «легла на повестку дня», поэтому вызвала резонанс. Он подчеркнул, что политолог является экспертом широкого профиля, в сферу интересов которого входят политика, международные отношения и безопасность, а также политическая экономия. «Это человек глубочайшего и широчайшего кругозора, со своей точкой зрения на происходящее, очень авторитетной в экспертных кругах. С этим и был связан выбор», — объяснил Песков.

Он также подчеркнул, что Путин всегда выбирает модератора панельной дискуссии на ПМЭФ из нескольких кандидатур. «Президент, как правило, или сам делает такой шорт-лист, или говорит о предпочтительности на конкретном мероприятии того или иного человека», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Составлялся ли шорт-лист кандидатов в этот раз, Песков не уточнил, заявив, что не станет раскрывать до конца внутреннюю кухню ПМЭФ.

В свою очередь, политолог Сергей Марков назвал выбор Караганова модератором предупреждением Западу о том, что Россия близка к использованию тактического ядерного оружия. «И очень изящное предупреждение», — заключил он.

В июне 2023 года Караганов написал статью, в которой выразил мнение о том, что применение ядерного оружия поспособствует успешному завершению специальной военной операции и спасет весь мир. По его словам, применяя «оружие Бога» Россия обречет себя на тяжкие духовные потери. Однако, если этого не сделать, то «закончится вся человеческая цивилизация», считает политолог.