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04:33, 7 июня 2024Наука и техника

ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких ракет

«Ростех»: ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких ракет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) займется созданием первых российских двигателей для сверхлегких ракет. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Разработкой и производством четырех модификаций двигателей для первых и вторых ступеней перспективных носителей грузоподъемностью около 250 килограммов на низкую околоземную орбиту займется предприятие «ОДК-Кузнецов». Инвестиции в проект составляют 2,7 миллиарда рублей.

Приступить к работам «ОДК-Кузнецов» планирует уже в этом году.

В октябре 2022-го источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ» разработки «ОДК-Кузнецов», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), прошли стендовые испытания.

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      Иван Потапов
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