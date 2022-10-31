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10:48, 31 октября 2022Наука и техника

Россия испытала «Изделие РФ»

ТАСС: испытан двигатель «Изделие РФ» для перспективного стратегического ракетоносца

Фото: АНО «КИЦ СО»

Опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), прошли стендовые испытания. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — заявил собеседник.

Источник добавил, что для «Изделия РФ» был создан стенд для проведения испытаний. В настоящее время на самарском «ОДК-Кузнецов» ведутся работы по подготовке к производству двигателя.

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В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на Казанском авиационном заводе будут производить не только Ту-160М, но и ПАК ДА.

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Иван Потапов
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