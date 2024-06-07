Песков заявил о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине

Песков: Москва не исключает сюрпризы на швейцарской конференции по Украине

Москва не исключает любые сюрпризы на швейцарской конференции по Украине, в том числе визит президента США Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Вроде бы уже назначили госпожу (вице-президента США Камалу — прим. «Ленты.ру») Харрис присутствовать, но тут могут быть любые сюрпризы» — сказал Песков.

Он отметил, что швейцарская конференция является «пустым мероприятием», куда приедут европейцы.

Швейцарское правительство сообщило, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

7 июня Организация объединенных наций (ООН) сообщила, что ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш не примет участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии.