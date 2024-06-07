Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии

Генсек ООН Гутерриш не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Об этом заявили в офисе главы всемирной организации, сообщает РИА Новости.

«Он не поедет. ООН будет представлена на соответствующем уровне», — таким образом официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик ответил на вопрос об участии Гутерриша на конференции.

Швейцарское правительство сообщило, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева отметила, что план Киева по урегулированию конфликта, который называют «формулой мира», на самом деле является «формулой войны».