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18:38, 7 июня 2024Мир

В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

Зампостпреда России при ООН: план Украины является «формулой войны»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

План Украины по урегулированию конфликта, который называют «формулой мира», является «формулой войны». Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, чье выступление опубликовано в Telegram-канале российского постпредства при организации.

«То, что они предлагают в качестве его решения — это не "формула мира", а формула войны и кровопролития. В ее основе лежит примитивная попытка выдвинуть России ультиматум», — рассказала дипломат.

Евстигнеева также напомнила, что предпринималось несколько попыток урегулировать ситуацию на Украине. В частности, она отметила, что переговоры по урегулированию на Украине в рамках «Стамбульского формата» устраивали как Москву, так и Киев, однако они были сорваны по вине Запада.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что у саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, нет ничего общего с миром. Она добавила, что на саммите речь будет идти о тех, кто «хочет поставлять вооружение» на Украину.

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      Максим Габриелян
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