В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

Зампостпреда России при ООН: план Украины является «формулой войны»

План Украины по урегулированию конфликта, который называют «формулой мира», является «формулой войны». Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, чье выступление опубликовано в Telegram-канале российского постпредства при организации.

«То, что они предлагают в качестве его решения — это не "формула мира", а формула войны и кровопролития. В ее основе лежит примитивная попытка выдвинуть России ультиматум», — рассказала дипломат.

Евстигнеева также напомнила, что предпринималось несколько попыток урегулировать ситуацию на Украине. В частности, она отметила, что переговоры по урегулированию на Украине в рамках «Стамбульского формата» устраивали как Москву, так и Киев, однако они были сорваны по вине Запада.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что у саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, нет ничего общего с миром. Она добавила, что на саммите речь будет идти о тех, кто «хочет поставлять вооружение» на Украину.