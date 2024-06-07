МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

Захарова: швейцарский саммит по Украине не имеет ничего общего с миром

У саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, нет ничего общего с миром. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Не называйте ее (конференцию -- прим. "Ленты.ру") мирной, она не имеет ничего общего с миром», — заявила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что речь идет о тех, кто «хочет поставлять вооружение» на Украину.

Во время этого же брифинга Захарова заявила, что выборы в Европарламент (ЕП) проходят грязно, так как удобным кандидатам дают преимущества, а на альтернативных кандидатов устроили облаву.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что предстоящий саммит по Украине не завершится достижением мира.