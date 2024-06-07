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12:58, 7 июня 2024Мир

Захарова рассказала о грязных выборах

Захарова: выборы в ЕП проходят грязно, удобным кандидатам дают преимущества
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Выборы в Европейский парламент (ЕП) проходят грязно: удобным кандидатам дают преимущества, а на альтернативных кандидатов устроили облаву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Выборы в Европарламент проходят грязно, они не соответствуют принципам, о которых столько тот же Европарламент заявлял», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что в основе деятельности «удобных» для Запада кандидатов лежит русофобия. В связи с этим начались обыски, репрессии шпиономания и разговоры о «российском влиянии».

25 апреля генпрокуратура ФРГ начала расследовать связь депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра с Россией и Китаем из-за шпионского скандала. В отношении ведущего кандидата от АдГ начали два предварительных расследования, связанных с «возможным получением денежных выплат из-за границы».

В конце мая в офисах Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге прошли обыски в рамках расследования «вмешательства России». Следователи в том числе обыскали кабинет помощника депутата голландского парламента Марселя де Граафа, который ранее работал на Кра.

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