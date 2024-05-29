Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 29 мая 2024Мир

В офисах Европарламента в Бельгии и Франции прошли обыски

Spiegel и De Tijd: в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски

Фото: Vincent Kessler / Reuters

В офисах Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге прошли обыски в рамках расследования «вмешательства России», в том числе деятельности новостного портала Voice of Europe, вещание которого недавно запретил Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает немецкое издание Spiegel и бельгийская газета De Tijd.

Корреспондент Spiegel рассказал, что следователи прошли в кабинет помощника депутата голландского парламента Марселя де Граафа Гийома П., который ранее также работал на депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра.

Ранее обыски прошли в офисе депутата Кра, замешанного в деле о шпионаже. Отмечалось, что обыск в здании Европарламента был связан с арестом помощника немецкого евродепутата Цзяня Го, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      МИД Белоруссии рассказал о втягивании в конфликт с соседями

      Гарик Харламов устал от юмора

      Разыскиваемый за обман россиян на обучающих курсах попался в Москве

      Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше