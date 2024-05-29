В офисах Европарламента в Бельгии и Франции прошли обыски

Spiegel и De Tijd: в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски

В офисах Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге прошли обыски в рамках расследования «вмешательства России», в том числе деятельности новостного портала Voice of Europe, вещание которого недавно запретил Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает немецкое издание Spiegel и бельгийская газета De Tijd.

Корреспондент Spiegel рассказал, что следователи прошли в кабинет помощника депутата голландского парламента Марселя де Граафа Гийома П., который ранее также работал на депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра.

Ранее обыски прошли в офисе депутата Кра, замешанного в деле о шпионаже. Отмечалось, что обыск в здании Европарламента был связан с арестом помощника немецкого евродепутата Цзяня Го, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.