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09:18, 7 июня 2024Мир

Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации

Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью ВКС России

Фото: /Johanna Geron / Reuters

Польша и ее союзники по НАТО ночью 7 июня подняли в воздух дежурные самолеты в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» Военно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает в X Оперативное командование вооруженных сил страны.

«Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации России», — говорится в сообщении. К 7:00 мск операция была завершена, и западные самолеты вернулись в пункты дислокации.

Польские военные также отметили, что «это была очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши».

В марте российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

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      Виктория Кондратьева
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