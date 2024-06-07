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15:58, 7 июня 2024Наука и техника

Путин призвал развивать производство роботов

Путин заявил, что Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал развивать производство роботов, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

В своем обращении Путин заявил, что Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. «Это означает установку более 100 тысяч роботов», — обозначил объемы распространения новой техники президент.

Владимир Путин также отметил, что производство роботов нужно ускоренно развивать на собственной технологической базе.

Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России (ВС РФ) нужно технологическое обновление. При этом президент заметил, что в Российской армии начинают разворачиваться процессы модернизации.

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      Андрей Ставицкий
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