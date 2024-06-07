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15:30, 7 июня 2024Наука и техника

Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

Путин: ВС России нужнен высокий темп технологического обновления

Фото: РИА Новости

Вооруженным силам России нужно технологическое обновление. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Аналогичные процессы [модернизации] начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — призвал президент.

В мае в ходе встречи с командирами из зоны специальной военной операции Путин заявил, что Россия будет расширять линейку собственных эффективных воздушных, надводных и подводных боевых аппаратов.

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В марте президент сообщил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности системы противоракетной обороны США.

В том же месяце он отметил, что самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире. По его словам, в рамках модернизации «фактически создали новую машину».

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      Даниил Иринин
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