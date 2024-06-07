Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

Путин: ВС России нужнен высокий темп технологического обновления

Вооруженным силам России нужно технологическое обновление. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Аналогичные процессы [модернизации] начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — призвал президент.

В мае в ходе встречи с командирами из зоны специальной военной операции Путин заявил, что Россия будет расширять линейку собственных эффективных воздушных, надводных и подводных боевых аппаратов.

В марте президент сообщил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности системы противоракетной обороны США.

В том же месяце он отметил, что самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире. По его словам, в рамках модернизации «фактически создали новую машину».