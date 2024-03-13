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10:05, 13 марта 2024Наука и техника

Путин рассказал о превосходстве «Авангарда» над системой ПРО США

Путин: Россия обнулила вложения в систему ПРО США созданием ракет «Авангард»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности системы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — сказал он.

Также президент подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она не сможет себя защитить. По его словам, последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности.

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      Даниил Иринин
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