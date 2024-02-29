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12:58, 29 февраля 2024Наука и техника

Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

Путин пообещал продемонстрировать ракеты «Сармат» в районах базирования

Кадр: Краснодарский край / YouTube

Первые серийные ракетные комплексы «Сармат» с тяжелой баллистической ракетой поставлены в войска, сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — пообещал он.

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года.

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Ранее в феврале министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что работы по постановке российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» завершаются.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов доложил Шойгу о подготовке шахтных пусковых установок для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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      Даниил Иринин
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