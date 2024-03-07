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13:32, 7 марта 2024Наука и техника

Путин рассказал об уникальности Ту-160М

Путин: подобного российскому бомбардировщику Ту-160М самолета нет в мире

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире. Об уникальности самолета рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы фактически создали новую машину (Ту-160М — прим. «Ленты ру»). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду», — сказал он на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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В феврале военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что в задачи Ту-160 входит нанесение ударов по дальним морским коммуникациям и континентальной части территории противника.

В том же месяце президент Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-космические силы России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М в 2024 году.

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      Даниил Иринин
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