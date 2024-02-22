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19:29, 22 февраля 2024Наука и техника

Названы задачи испытанного Путиным ракетоносца Ту-160М

Полковник Матвийчук: испытанный Путиным Ту-160М доставляет ядерное оружие

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Испытанный президентом России Владимиром Путиным стратегический ракетоносец Ту-160М предназначен для доставки ядерного оружия, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные задачи этого военного самолета.

«Стратегический бомбардировщик-ракетоносец был разработан как доставщик ядерного оружия на поле боя. Он должен решать именно стратегические задачи — задачи нанесения удара по континентальной части противника, по дальним морским коммуникациям. Когда распался Советский Союз, встал вопрос о том, что с ними делать, очень много их находилось на территории Украины в Нежине, по договору мы их вернули [в Россию]. Собственно говоря, было снисходительное отношение, даже одно время пытались их уничтожить и убрать. Потом возобладало мнение, что они необходимы, и их начали беречь», — объяснил специалист.

После того как началась специальная военная операция, было установлено, что эти ракетоносцы просто необходимы для операций. Было принято [решение] об их модернизации

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

По словам специалиста, это очень перспективный самолет, аналогов в мире ему нет. Российские силы использовали это воздушное судно во время сирийского и украинского конфликтов, отметил он. Военный эксперт добавил, что Ту-160М может переносить не только ядерное оружие, но и использоваться с обычным снаряжением — например, с крылатыми ракетами.

22 февраля Владимир Путин сел за штурвал Ту-160М. Борт взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут, маршрут ракетоносца был засекречен.

После приземления глава государства сказал, что у него хорошие впечатления от полета. «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», — отметил он.

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      Варвара Кошечкина
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